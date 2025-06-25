Новая транспортная инфраструктура: в Дубне улучшают условия для многодетных семей

В поселке для многодетных семей в Дубне, расположенном в районе Юркино, активно продолжается благоустройство городской среды.

После подведения коммуникаций, в том числе электричество и газ, а также строительства первых дорог, сейчас начинается комплексное оснащение двух автобусных остановок. Работы по созданию первой остановки уже начались: выполнены подготовительные земляные работы, сформировано основание и организовано место для съезда транспорта. Ранее жителям посёлка приходилось преодолевать расстояние около километра, чтобы добраться до ближайшей остановки общественного транспорта.

«Действительно, возникали трудности: приходилось провожать детей в школу, а возвращение домой часто ложилось на их плечи, учитывая занятость родителей. Разное время окончания занятий также усложняло ситуацию, каждый ребенок сам находил способ добраться домой. Появление автобусной остановки, безусловно, положительно скажется на доступности транспортной инфраструктуры», — поделился Олег Шаров, житель поселка для многодетных семей.

В процессе реализации проекта подрядчику предстоит перенести один из столбов освещения, что будет сделано с соблюдением мер безопасности и без ущерба для существующей электросети. На нескольких опорах будут установлены дополнительные «рожки» с двумя светильниками — один будет освещать проезжую часть, а второй — прилегающую тротуарную зону, которая также будет благоустроена от остановки до въезда в поселок.

«Обеспечение комфортных и, самое главное, безопасных условий жизни для многодетных семей — наша первоочередная задача», — заявил глава Дубны Максим Тихомиров.

Кроме того, для удобства и безопасности пешеходов в поселке будет оборудован пешеходный переход со светофором и необходимой дорожной разметкой. Новые автобусные остановки будут обслуживать маршрут №13, связывающий вокзал «Большая Волга» и Юркино.