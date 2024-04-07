Новинки сельскохозяйственной техники представили в подмосковном Зарайске

«В этом году мы отмечаем 100 лет отечественного тракторостроения. Всего сегодня было представлено порядка 10 производителей сельскохозяйственной техники, среди них всем известный „Кировец“. Эта модель отвечает последним передовым технологиям. Официальный дилер „Мособлагроснаб“ расположен в Подмосковье», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.