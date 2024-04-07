Новинки сельскохозяйственной техники представили в подмосковном Зарайске
Фото: [Пресс-служба Министерства сельскогохозяйства МО]
Более двадцати единиц сельскохозяйственной техники представили в подмосковном Зарайске на фестивале-выставке «Зарайская нива». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В этом году мы отмечаем 100 лет отечественного тракторостроения. Всего сегодня было представлено порядка 10 производителей сельскохозяйственной техники, среди них всем известный „Кировец“. Эта модель отвечает последним передовым технологиям. Официальный дилер „Мособлагроснаб“ расположен в Подмосковье», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Так, к посевной кампании регионом приобретено 14 единиц тракторов, 2 зерноуборочных комбайна, 2 кормоуборочных комбайна, 39 единиц прочей техники и оборудования, в том числе культиваторов, сеялок и плугов.