Новое оборудование для обучения студентов поступило в медицинский колледж Серпухова

Начиная с 1 курса студенты Серпуховского филиала Московского областного медицинского колледжа №1 смогут проходить обучение на новом интерактивном столе. О новом приобретении рассказала врио директора образовательного учреждения Елена Манохина.

Ожидается, что данный интерактивный стол будут использовать для обучения студентов по специальностям «сестринское дело» и «лечебное дело». Оборудование изготовлено на BM GROUP «Фабрика инноваций» в городе Протвино. Это первый завод интерактивного оборудования в России, входит в реестр Минпромторга.

«Сейчас один из главных трендов — цифровизация образования. И интерактивный стол дополнит учебный процесс, сделает его интереснее и повысит качество обучения. Стол позволяет закачивать разные программы, поэтому мы будем использовать его на полную мощность, с наибольшей эффективностью, возможно, даже для экзаменов», — объясняет Елена Манохина.

По словам Елены Владимировны, стол уже работает первую неделю в качестве тренажера для обучения анатомии. Преподаватели и студенты успели оценить преимущества новой техники.