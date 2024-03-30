Новое оборудование для устранения неприятного запаха поставили на один из комплексов ТКО в Подмосковье

На комплексе по переработке отходов «Восток», расположенный в городском округе Егорьевск, начали внедрение системы для устранения неприятного запаха. Напоминаем, что проект предусматривает отвод газов с предприятия.

Начальный этап включает установку вертикальных труб, а затем прокладку горизонтального трубопровода, объединяющего все скважины и направляющего газ к месту сбора.

«Согласно плану, к нам пришла первая поставка труб, необходимых для реализации проекта дегазации. Мы в августе 2023 года обещали, что как только наступит первый квартал 2024 года, приедет партия необходимых материалов и сегодня настал этот день — первая партия поступила и мы принимаем материалы на склад», — рассказывает Игорь Крицкий, генеральный директор КПО «Восток».

Ожидается, что после реализации проекта дегазации весь газ, который будет образован на теле полигона будет направлен на газопоршневую установку, где он будет очищен и переработан в электроэнергию, которая будет использоваться здесь же на комплексе. Реализация этого проекта позволит избавится от тех запахов, которые есть в настоящее время.