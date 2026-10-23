Новое общественное пространство появится в Коломне к юбилею города

Реконструкция сквера на улице Левшина в Коломне вышла на завершающий этап — объект готов более чем на 80%. Горожане получат обновленное пространство с детской площадкой, качелями, лавочками и аллеями для прогулок.

Преображение территории площадью 1,72 га идет полным ходом. По словам первого заместителя главы городского округа Коломна Дениса Лубяного, строительная готовность объекта превысила 80%.

Часть работ уже позади: пешеходные зоны сформированы, коммуникации проложены, дорожки отсыпаны. Теперь очередь за деталями — рабочие устанавливают малые архитектурные формы, скамейки и урны, обустраивают входную группу и монтируют освещение. Одновременно сквер украшают деревьями и кустарниками. А за порядком и безопасностью будут следить камеры видеонаблюдения.

Обновление сквера проводится в рамках подготовки Коломны к 850-летнему юбилею. После завершения работ территория на Левшина превратится в многофункциональное пространство, где найдется занятие для жителей любого возраста — от малышей до пенсионеров.