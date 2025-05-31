Новое поколение собак-проводников родилось в Балашихе

Племенная собака по кличке Наоми принесла восемь щенков в Российской школе подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых в Балашихе. В соответствии с традицией Школы, имена всех щенков будут начинаться на букву «Л».

Наоми – представительница уже четвертого поколения собак, выведенных в стенах школы. Она дочь племенных собак Вивы и Эдгара. Прабабушка щенков по материнской линии – Джени, бабушка – Цветна. Отец помета, статный лабрадор ретривер по кличке Николь Поли Хэппи Фит, или просто Чарли. В апреле 2025 года он получил титул Чемпиона Российской кинологической федерации.

Племенная работа в Школе ведется на профессиональном уровне. Все усилия специалистов направлены на выявление, отбор и закрепление рабочих качеств собак-проводников – надежных помощников незрячих людей. Один из примеров такой успешной работы - Эдгар, дедушка новорожденных щенков. Он появился на свет благодаря применению современных методов репродуктологии – искусственного осеменения в ветеринарной части школы.

На протяжении многих лет Эдгар был одним из ведущих племенных кобелей учреждения. Сейчас он находится на заслуженной «пенсии» и живет в семье эксперта-кинолога Анны Мурзенковой, которая первой заметила в нем потенциал не только как у проводника, но и как у выдающегося производителя.

Рождение восьмирняшек – это не просто событие, а важный шаг в деле подготовки будущих проводников для людей с нарушением зрения. Каждый из щенков пройдет специальную программу социализации и обучения, чтобы в будущем стать надежной опорой и настоящим другом для своего подопечного.