Новое здание полиции в Кашире станет одним из самых современных в Подмосковье

Каширским правоохранителям создадут комфортные профессиональные условия для труда в новом здании на улице 1-я Дзержинская, где продолжаются строительные работы.

Отделение полиции в Кашире оборудуют новыми спортивным залом, тиром, архивами и другими помещениями, которые будут соответствовать современным требованиям комфорта и безопасности. Также в планах обустроить камеры для задержанных. На территории здания появится просторный плац, КПП и гараж для транспорта.

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов проверил ход работ на объекте совместно с председателем окружного Света депутатов, руководителя фракции «Единая Россия» Сергеем Буровым.

«Это масштабный проект, благодаря реализации которого будут созданы комфортные условия для работы наших полицейских», — подчеркнул глава округа Михаил Шувалов.

Руководитель проекта Вагиф Махмудов рассказал, что в настоящее время завершаются монолитные работы, бригады приступили к отделке и установке внутренних инженерных систем. Наружные инженерные сети уже были проложены полностью. Далее будут оборудованы кондиционеры, вентиляция, электрика и сантехника. На объекте трудятся более 130 человек и семь единиц техники.

Отметим, что новое здание ОМВД в Кашире планируют сдать в ноябре 2024 года.