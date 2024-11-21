Новогоднюю елку установили в Долгопрудном на площади Собина
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный]
На площади Собина в Долгопрудном установили 16-метровую ель, которая будет радовать жителей и гостей округа в окружении светящегося шатра.
До сказочного зимнего праздника осталось более месяца. Для украшения всех локаций муниципалитета требуется время, поэтому в Долгопрудном уже начались подготовки к Новому году. В скором времени наряженные ели появится в парках и дворах, улицы украсят иллюминацией, установят тематические фотозоны и оригинальные арт-объекты. А на главной площади города традиционно развернется ледовый городок.
«Несмотря на то, что на дворе еще ноябрь, приближение Нового года уже чувствуется. И пусть предновогодние хлопоты принесут всем позитивное настроение и радость!» — отметили в Администрации.
Старт новогоднему оформлению округа дан. В прошлом году по территории муниципалитета было установлено 13 праздничных елок. Представители администрации по итогу выполненных работ сообщат, сколько зимних красавиц появится в этом году.