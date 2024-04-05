Новую палату с современным оборудованием для выхаживания детей открыли в Балашихинском роддоме в День неонатолога

Современные палаты разработаны с учетом всех пожеланий родителей и медиков. В них могут расположиться мамы и папы. Палата предназначена для малышей, которым понадобится помощь в рамках второго этапа выхаживания. Поступать юные пациенты будут из других медицинских учреждений. Каждого обеспечат необходимым современным оборудованием.

«В наше медучреждение на второй этап выхаживания переводят детей из других учреждений. Маме, которая находится в послеродовом периоде, важно быть постоянно с малышом. Сделали палату, где есть комнаты пребывания для мамы и папы. Думаю, палата будет пользоваться популярностью у наших пациентов», — сказала главный врач Балашихинского роддома Наталья Алимова.

Заместитель главы округа Балашиха Лилия Татевосян навестила медиков 5 апреля. В честь Дня неонатолога она вручила лучшим сотрудникам благодарственные письма главы. Спикер напомнила о значимости профессии для медицинского учреждения и каждой семьи, в которой родился малыш.

«Это достаточно редкая, ответственная и требующая внимательности работа, потому что когда ребенок появляется на свет, то первым его в руки берет помимо акушерки — врач-неонатолог. В первые минуты жизни он должен определить, здоров ли ребенок, оценить его состояние и принимать решение по дальнейшей тактике его ведения. Важно взаимодействовать с акушерами, но также с мамой. Все это ложится на плечи неонатологов», — добавила Наталья Алимова.

В штат Балашихинского роддома входит около 80 врачей и 300 специалистов, из которых 15 человек — это неонатологи. С начала 2024 года в медицинском учреждении родилось более тысячи детей.