Новую «Парту Героя» открыли в электростальском лицее

Георгий Морозов героически проявил себя во время Великой Отечественной войны, выполняя боевые задания в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. В электростальском учебном заведении состоялась церемония открытия парты Героя. На ней присутствовали ветераны-жители блокадного Ленинграда, депутат местного Совета Сергей Рязанов, а также ученики и члены педагогического состава лицея.Проект «Парта Героя» призван увековечить память о героях России, а также воспитывать подрастающее поколения в принципах патриотизма. В рамках программы на обычной ученической парте размещают информацию о человеке, который героически проявил себя, защищая страну. Право сидеть за такой партой получают ученики, которые особенно отличились в учебной или общественной деятельности.