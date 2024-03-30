Новую поликлинику продолжают возводить в подмосковной Лобне

Строительная готовность ново поликлиники общей площадью двенадцать тысяч квадратных метров в подмосковной Лобне составляет уже пятьдесят процентов.

В настоящий момент на объекте ведутся работы по устройству перегородок, монтажу внутренних инженерных систем и наружных сетей, а также чистовой отделке. После завершения строительства прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

«С 10 апреля планируем приступить к благоустройству территории. На данный момент строительная готовность объекта выше 50%. К концу августа планируем завершить работы», —сообщил Эрик Саукиев, производитель работ ООО «Триумф», генеральный подрядчик.

Ожидается, что в новой поликлинике на Заречной улице будут открыты дневной стационар всех специализаций, два рентгенологических кабинета, отделения неотложной помощи, а также центры стоматологии, восстановительной медицины и медицинской реабилитации.