Новую поликлинику сдадут в Ленинском округе до конца текущего года

В деревне Мисайлово в Ленинском городском округе ведется строительство комплексной поликлиники, которую смогут посещать и взрослые, и дети. Сдать медучреждение в эксплуатацию планируется до конца текущего года.

Общая площадь здания составляет семь с половиной тысяч квадратных метров. На данный момент завершен монтаж внутренних инженерных систем и вентиляции, продолжаются работы по внутренней отделке помещений, завершаются черновые работы по фасаду.

В настоящий момент на строительной площадке трудятся восемьдесят человек, занимающихся общестроительными работами, монтажом инженерных систем и внешних сетей. По словам заместителя директора по строительству компании «Самолет» Николая Гаврилова, готовность объекта составляет 65 процентов.