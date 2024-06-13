Новую школу построят в ЖК «1-й Южный» в Ленинском округе

На территории жилого комплекса «1-й Южный» в Ленинском городском округе возведут школу, рассчитанную на 1250 учеников, по мотивам компьютерной игры «Змейка». Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Примечательно, что данное образовательное учреждение площадью более 15 тыс. кв. метров имеет сложную архитектурную форму. Облик здания спроектирован по мотивам игры «Змейка», с которой началась эпоха мобильной игровой индустрии. В основе образа — геометрия формы, которая достигается за счет разных объемов здания, вертикально и горизонтального членения фасада, вариативности в узорах витража и в системе окон.

Объект будет состоять из двух блоков — начальной и средней школы. Каждый из них имеет отдельный вход. В здании школы запроектировано 62 класса различного назначения. Помимо этого, будет просторное атриумное пространство с амфитеатром. В нем дети смогут как отдохнуть во время перемены или после школьных уроков, так и провести урок за пределами обычного класса.