Новую зону отдыха на улице Пролетарской благоустроили в Балашихе

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава округа Сергей Юров посетили сквер на Пролетарской, 27 в микрорайоне Железнодорожный.

Он победил во Всероссийском рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства.

«За благоустройство этого сквера отдали голос порядка 9 тысяч жителей Балашихи. Сквер стал продолжением «Бульвара цветов» и основной площадкой для проведения праздничных мероприятий. Также это пешеходная зона, по которой люди идут к станции МЦД-4», - отметил в своем телеграм-канале Игорь Брынцалов.

Здесь уложено современное покрытие, обустроены велодорожки, проведено озеленение. Кроме того, для отдыха граждан установлены лавочки, урны и информационные стенды. Сквер имеет качественное освещение и подключён к системе «Безопасный регион».

Всего в 2024 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» на территории Московской области благоустраивается 14 скверов. В следующем году планируется благоустроить ещё 19 скверов Московской области.