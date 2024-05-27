Новые умные сервисы на портале госуслуг Подмосковья помогут региональным застройщикам

Теперь оформлять разрешения на капитальное строительство застройщикам в Подмосковье будут помогать умные сервисы . Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Примечательно, что данной услугой с начала года воспользовались более трех тысяч раз. Теперь к услуге подключили сервисы предпроверки, которые по кадастровому номеру и УИН проверят участок по ряду параметров, что позволит сократить количество отказов в предоставлении услуги.

Напоминаем, что перед возведением или реконструкцией объектов капитального строительства необходимо получить разрешение. Чтобы оформить его, можно воспользоваться онлайн-услугой «Разрешение на строительство объектов капитального строительства» на региональном портале.

Умные сервисы автоматически проверят актуальность градостроительного плана, определят, является ли земля частью приаэродромной территории аэропорта «Чкаловский», а также выявят, заключен ли договор на экспертизу проектной документации. Срок оказания услуги составляет до 5 рабочих дней.