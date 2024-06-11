Новый большой многофункциональный комплекс возводят в Подмосковье вдоль автодороги М-9

Комплекс площадью почти восемь тысяч квадратных метров возводят вдоль автодороги М-9. Напоминаем, что строительство стартовало в мае прошлого года, а завершить его планируют в первом квартале 2025 года. На сегодняшний день строительная готовность объекта превысила 30 процентов.

Ожидается, что помещения в центре смогут занять продуктовые и непродовольственные магазины, детский развлекательный центр, кафе, ресторан, магазин, салон красоты, цветочный рынок. Комплекс будет полностью адоптирован для посещения маломобильными группами населения. После ввода объекта в эксплуатацию здесь будет создано 276 новых рабочих мест.