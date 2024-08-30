Новый детский сад на 135 мест открылся в Красногорске

Еще 135 новых мест для воспитанников детсадов появилось в Красногорске с открытием нового дошкольного учреждения. Как рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области, садик был построен на территории ЖК «8 Кленов».

Детсад занимает два этажа дома №1. В нем обустроили спальную комнату, буфетную, групповые помещения, физкультурный зал, зал для занятий музыкой.

В учреждении могут заниматься шесть групп детей в возрасте от полутора до семи лет.

В составе комплекса четыре жилых дома, садик, подземная парковка на 780 мест, детские площадки, зоны отдыха, велодорожки.