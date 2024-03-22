Новый детский сад на 350 мест построят в Ленинском округе

Новый детский сад на 350 мест построят недалеко от поселка Коробово в Ленинском округе. Облик проектируемого учреждения одобрили в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Садик построят по индивидуальному проекту. В здании будет от двух до трех этажей, а общая площадь постройки составит около четырех тысяч квадратных метров.

Учреждение рассчитано на размещение четырнадцати групп детей в возрасте от двух до семи лет.

В качестве основы визуального образа детсада были выбраны природные коричневые и песочные оттенки, визуальными акцентами станут разноформатные оконные проемы.

Вход в садик будет выполнен с уровня тротуара, без ступеней и пандусов, с учетом организации доступной среды.

Завершить строительство учреждения планируется в 2026 году.