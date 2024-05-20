Новый детский сад планируют построить в подмосковном поселке Томилино

Мособлархитектура одобрила архитектурно-градостроительный облик новой дошкольной образовательной организации в рабочем поселке Томилино вблизи Рязанского и Егорьевского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Согласно проекту, новый детский сад общей площадью более 7 тысяч квадратных метров рассчитан на 420 воспитанников. Дошкольное учреждение комфортно разместит 17 групп детей, а также порядка 80 человек персонала.

Современные облицовочные материалы и системы креплений позволили авторам проекта не только создать запоминающиеся фасады, но также решить многие другие задачи: органично интегрировать здание в окружающую застройку, добиться пластичности и тактильности при отчетливо сдержанной форме и цветовом решении.

В качестве основы визуального образа выбраны природные серые и песочные оттенки с естественным градиентом, а также светло-серый керамогранит в отделке цоколя. Контрастные ярко-желтые наружные откосы варьируют ритм обрамления оконных проемов. Главная входная группа выделена витражным остеклением двусветного вестибюля с металлическими направляющими в том же цветовом решении. Вход в здание заглублен в нишу выступающего над ним объема второго этажа, что позволяет организовать укрытую от непогоды комфортную зону ожидания.