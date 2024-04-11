Новый дом отдыха в стиле «сталинский ампир» построят в Дмитровском округе

Министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко рассказал, что дом отдыха в стиле «сталинский ампир» планируется реализовать на территории «Целеево Гольф и Поло Клуб» в Дмитровском городском округе.

Отмечается, что общая площадь нового дома отдыха составит более тридцати одной тысячи квадратных метров. В составе комплекса запроектирована гостиница для круглогодичного комфортного семейного и индивидуального отдыха на 170 гостей. В результате реализации проекта будет создано порядка 150 рабочих мест. Строительство планируется завершить в 2027 году.

Здание представляет собой семиэтажный вытянутый объем прямоугольной формы в плане. Основным архитектурным элементом облика выступает выразительная центральная часть, которая соединяет два симметричных боковых «крыла». Четкие прямые линии фасадов подчеркнуты арочными изгибами и вертикальным ритмом протяженных колонн и пилястр.

«Архитектурный стиль проектируемого здания — классический, с элементами сталинского ампира и итальянского ренессанса. В основе композиции лежат крупные монументальные формы, четкие пропорции, идеальная симметрия и обилие декоративных элементов», — прокомментировала Александра Кузьмина, главный архитектор Московской области.

Композиция фасадов складывается из сочетания разнофактурных отделочных материалов: стеклофибробетона, отштукатуренных поверхностей, металлических и деревянных элементов, а также гранитной плитки. Колористическое решение предполагает применение теплой природной гаммы с использованием цвета слоновой кости, терракотовых, бежевых оттенков.