Новый экстрим-парк появится в Балашихе

В парке на улице Заречной в Балашихе приступили ко второму этапу благоустройства. В рамках него здесь появится экстрим-площадка. О ее создании неоднократно просили жители городского округа. Об этом сообщил заместитель главы Балашихи Максим Сидоркин.

«В этом году мы продолжаем благоустройство парка на улице Заречной. По многочисленным просьбам жителей, особенно молодого нашего населения, в этом году мы здесь обустраиваем большой памп-трек 800 квадратных метров и скейт-парк», - сказал Максим Сидоркин.

Он также добавил, что в рамках работ по благоустройству в парке оборудуют многофункциональную зону для наблюдения за райдерами и отдыха посетителей – амфитеатр. Его площадь составит 130 квадратных метров. В парке появится зона отдыха, установят теннисные столы, новое освещение и пешеходные дорожки, которые будут связаны с уже имеющейся тропиночной сетью.

Все работы планируют завершить в четвертом квартале 2024 года.

Парковое пространство на улице Заречной вдоль реки Пехорки создали в 2019 году. Здесь установили входные группы в морском стиле, лавочки, урны, детские и спортивные площадки. Работы провели в рамках губернаторской программы «Формирование современной комфортной городской среды».