Новый Epson XP-3100 и хиты продаж XP-342 и XP-352 — кто кого?

Разработчики Epson всерьез взялись за домашнюю серию многофункциональных устройств. Мы проверим это с помощью сравнительного обзора новинки Epson XP-3100 и двух хитов продаж — XP-342 и XP-352 из той же линейки Expression Home. Представленные модели вместе с расходными материалами и гарантией можно купить на originalam.net .

Что еще общего у представленных МФУ?

На первый взгляд многофункционалы практически не отличаются друг от друга. Все они рассчитаны на 4 цвета чернил из базовой палитры, печатают на носителях до формата А4 включительно, а также предусматривают встроенный сканер. Некоторые модели могут не только переводить данные в цифровой формат, но и копировать материалы — книги, журналы, учебные брошюры.

В режиме печати они выдают материалы с показателем в 5760x1440 точек, а при сканировании — с разрешением в 1200 x 2400 dpi. Этого достаточно для получения качественных альбомных и интерьерных снимков, текстовых документов, графики. К тому же МФУ имеют функцию создания отпечатков без полей, что особенно удобно при работе с изображениями со стопроцентной заливкой.

Основные отличия между моделями XP-342, XP-352 и XP-3100