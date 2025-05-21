Новый этап подготовки будущих владельцев собак-проводников стартовал в Балашихе

Уже четвертый в этом году обучающий заезд для инвалидов по зрению начался в Российской школе подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых, расположенной в Балашихе.

В течение двух недель участники будут осваивать навыки ухода за собаками-проводниками, учиться правильно взаимодействовать с ними и применять их помощь при самостоятельном передвижении по городу.

Обучение завершится экзаменом, по итогам которого прошедшие подготовку незрячие граждане получат своих четвероногих помощников.

С начала 2025 уже 20 человек с инвалидностью по зрению получили собак-проводников из школы в Балашихе. Передача собаки новому владельцу – это результат длительной, многоэтапной работы. На подготовку одного проводника уходит до полутора лет: животное проходит дрессировку, адаптацию к различным условиям городской среды и социализацию, чтобы стать надежной опорой и спутником для своего будущего хозяина.

Российская школа подготовки собак-проводников ВОС в Балашихе – одна из немногих в стране, где проводится такая работа. Благодаря усилиям специалистов, десятки людей с нарушением зрения ежегодно обретают не только помощников, но и настоящих друзей, которые делают их жизнь более безопасной и независимой.