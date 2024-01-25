Новый фельдшерско-акушерский пункт готовится принимать пациентов в городском округе Шаховская

Строительство нового ФАПа завершилось в деревне Дор городского округа Шаховская. Рабочие проводят пусконаладку инженерных сетей и оборудования. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Напоминаем, что строительство данного медицинского учреждения велось в рамках государственной программы Московской области за счет средств бюджета. Новый объект здравоохранения был возведен с использованием технологии завода Pro Module Концерна КРОСТ.

Данный фельдшерско-акушерский пункт рассчитан на 36 посещений в смену. Здесь разместились кабинеты врачей, смотровая, процедурная, прививочный кабинет, стерилизационная комната, палата для пребывания пациентов. Сдать объект планируется в 1 квартале 2024 года.