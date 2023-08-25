Новый главврач приступил к работе в Электростальской центральной городской больнице

Как рассказали в администрации городского округа Электросталь, раньше Елена Владимировна трудилась заместителем главного врача Ногинской областной больницы по организации медицинской помощи населению, а также возглавляла Городскую больницу в Черноголовке. У нее имеется ученая степень кандидата медицинских наук.

У Елены Тихоновой внушительный управленческий стаж длиной в более чем 20 лет. Она закончила Красноярский медицинский государственный университет имени Войно-Ясенецкого по специальности «педиатрия, врач». Свой трудовой путь начала с должности медицинского регистратора поликлиники.

Отличные управленческие навыки врача были отмечены руководством. В 2004 году Елена Владимировна была назначена на должность заместителя главного врача Ногинской ЦРБ по организации амбулаторно-поликлинической помощи. С 2019 по 2022 годы трудилась заместителем главного врача по организации медицинской помощи населению ГБУЗ МО «Ногинская центральная районная больница».

Когда в 2020 году на Подмосковье обрушилась пандемия, Елена Тихонова возглавила инфекционный стационар в «красной зоне». Благодаря ее грамотному руководству, поддержке сотрудников, команда врачей работала как единое, слаженное звено. Медики справлялись даже с самыми сложными случаями.

Елена Тихонова награждена знаком отличника здравоохранения Российской Федерации и орденом Преподобного Сергия Радонежского. В 2020 году стала Лауреатом премии губернатора Московской области «Мы рядом».