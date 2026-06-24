Новый интернет-мем: у Эйфелевой башни обнаружили тайное послание из Мытищ

Бетонное ограждение у видовой площадки напротив Эйфелевой башни обрело неожиданную популярность среди туристов, узнал REGIONS . На сером заборе неизвестный автор оставил надпись «Мытищи», и теперь фотографии с этим граффити разлетаются по соцсетям, превращая обычный подмосковный город в интернет-мем. Туристы со всего мира случайно и намеренно ловят название в кадр, и для жителей Мытищ это стало поводом для гордости и улыбок.

Париж вечно ассоциируется с романтикой, модой и Эйфелевой башней. Но в последние дни главная достопримечательность французской столицы обзавелась неожиданным соседом. На бетонном парапете в районе Марсова поля, где толпы путешественников выстраиваются в очереди за идеальным снимком, кто-то изящно (или не очень) вывел название подмосковного города. И теперь каждый, кто фотографируется на фоне железной конструкции, рискует увезти домой снимок с двойным смыслом.

Автор этого послания остался неизвестен, но дело уже сделано. Туристы из России, особенно Подмосковья, оказавшись в Париже, вдруг обнаружили знакомое слово на чужом континенте и принялись массово делиться находкой в мессенджерах.

«Сначала подумал, что это ИИ. А потом понял: это вполне в духе путешествий, хоть и немного незаконно. В композиции с башней надпись с названием города не выглядит как несуразное граффити», — говорит житель Мытищ Алексей.

Городские паблики Подмосковья буквально взорвались: пользователи с энтузиазмом публикуют снимки, на которых название их малой родины соседствует с главным символом Франции. Кто-то шутит о том, что теперь Мытищи официально «прописались» в Париже, другие строят догадки о том, как надпись могла появиться за тысячи километров от дома. Неизвестный автор фактически превратил обычное ограждение в достопримечательность, которая для жителей Мытищ стала едва ли не более желанной, чем сама Эйфелева башня.

Судьба граффити пока неизвестна: уберут ли его городские службы, или оно останется туристической пасхалкой. Но пока надпись на месте, мытищинцы могут смело говорить: их город есть в Париже.

Примечательно, что ранее на этом же месте были надписи из Чечни, которые в конечном итоге убрали.