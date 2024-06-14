Новый корпус и детским садом построят в подмосковной деревне Сапроново

Застройщик СЗ «Котар» открыл продажи квартир в корпусе № 1.6 ЖК «Видный берег 2.0» в микрорайоне Купелинка деревни Сапроново на территории Ленинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Отмечается, что возведение жилого комплекса и соблюдение застройщиком обязательных требований Федерального закона 214-ФЗ контролирует ведомство. Реализация квартир осуществляется по договору долевого участия с использованием эскроу-счетов, что гарантирует сохранность средств дольщиков до момента получения ключей.

Согласно проекту, корпус № 1.6 вместит 460 квартир. Входные группы дома оснастят пандусами, в каждом подъезде будет грузовой и пассажирский лифты. Завершить строительство нового корпуса планируют во втором квартале 2027 года.

«Видный берег 2.0» является продолжением уже существующего проекта Видный Берег и дополнит территорию новой инфраструктурой. 4 корпуса уже сданы, 4 строятся. Проект застройки предполагает создание концепции «квартал в квартале». В настоящее время в ЖК начато строительство детского сада на 325 воспитанников.