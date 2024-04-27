Новый культурно-досуговый центр появится в подмосковной Черноголовке

Современный культурный центр в стилистике позднего советского модернизма планируют построить на Школьном бульваре в Черноголовке. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Так, новое общественно-культурное пространство общей площадью более девяти тысяч квадратных метров будет располагаться в центральной части Черноголовки, на месте ликвидированного объекта незавершенного строительства. Культурный центр будет рассчитан на единовременное комфортное пребывание до 1100 посетителей. При этом завершить строительство объекта планируется в конце 2025 года.

«Сочетание простых геометрических форм культурного центра напоминает стилистику позднего советского модернизма. Светлый и прозрачный, масштабный и одновременно воздушный объект гармонично вписывается в окружающую городскую застройку. Благодаря выразительному архитектурному облику, культурный центр станет новым центром притяжения Подмосковья», — прокомментировала Александра Кузьмина, главный архитектор Московской области.

По проекту на первом этаже разместится вестибюльная группа помещений с холлом для ожидания, гардеробные, большой многофункциональный атриум, который сможет выполнять функцию концертного зала на 400 человек, а также быть площадкой со свободным сценарием использования, выставочный зал, кафе, детский центр и помещения для сдачи в аренду.

В пространстве второго этажа запроектированы библиотечное пространство с читальными залами и детской зоной, креативно-образовательные аудитории, коворкинг с лекторием, многофункциональный зал, подсобные помещения для хранения реквизита, гримерные. Третий этаж займут креативно-образовательные аудитории, зона коворкинга с лекторием, технические помещения.

Прилегающая территория будет благоустроена. К новому культурному центру будут организованы комфортные пешеходные подходы с освещением, выполнено озеленение, установлены малые архитектурные формы.