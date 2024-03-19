Новый магазин в стиле барнхаус планируют построить в Солнечногорске

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области одобрил фасадные решения магазина по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы, который планируется реализовать в деревне Новая в городском округе Солнечногорск уже в 2026 году.

Отмечается, что объект строительства общей площадью почти четыре тысячи квадратных метров представляет собой каркасное сооружение с одноэтажной магазинно-складской частью и трехэтажным объемом для размещения административных и технических помещений. В результате реализации проекта будет создано 15 новых рабочих мест.

Одноэтажная магазинно-складская часть представляет собой объем Г-образной формы в плане. Трехэтажный блок техническо-административных помещений выполнен в стиле барнхаус, с двухскатной фальцевой кровлей, частично переходящей в фасад. При отделке фасадов магазина будут применены металлокассеты в сочетании серого, белого и антрацитового тонов, архитектурную направленность подчеркнет использование текстуры «под дерево».

Главная входная группа выполнена с применением большого количества остекления, что придает зданию привлекательность и одновременно добавляет естественное освещение. На фасадах предусмотрены места для размещения информационно-навигационных конструкций и домовых знаков.