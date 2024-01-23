Новый медицинский центр открыли в ЖК «Императорские Мытищи»

Девелопер ГК «Гранель» открыл на территории жилого комплекса «Императорские Мытищи» одноименного городского округа новый медицинский центр за счет внебюджетных источников финансирования в рамках договора о комплексном развитии территории. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что площадь медицинского учреждения составляет чуть менее двухсот восьмидесяти квадратных метров. В клинике открыты кабинеты терапевта, ЛОР, уролога, кардиолога, педиатра, гинеколога, УЗИ, в том числе экспертного класса, и других квалифицированных врачей.

Жители смогут сдать здесь практически все анализы и провести исследования на современном оборудовании. К услугам посетителей и все виды стоматологических услуг — от профгигиены до имплантации.