Новый мост через Оку продолжают возводить под Серпуховом

Порядка трехсот рабочих возводят новый мост через Оку и одновременно демонтируют старый мост 1965 года постройки на трассе «Крым» под Серпуховом. Примечательно, что работы ведутся с земли и с воды.

«Одновременно с разборкой старых опор параллельно ведутся работы по возведению новых опор. Какие-то опоры разбираем и здесь уже начинаем вести работы по сооружению новых опор. И этапы последовательности соответствуют этапам надвижки пролетного строения. В мае уже первые надвижки будем делать», — рассказывает руководитель контракта компании «ЕвроТрансСтрой» Сергей Дурягин.

По словам руководителя контракта, стапельная опора и металл уже находятся на стройплощадке, в марте начнется сборка металла на стапеле. На объекте сейчас занято около 300 рабочих. Спектр специальностей очень широк: монтажники, сварщики, плотники, механизаторы, машинисты буровых машин. Рабочие живут в общежитии, а для ИТР компания арендует квартиры.

На объекте также задействован большой парк строительной техники: 8 тяжелых кранов, 2 из них грузоподъемностью 200 тонн, остальные по 100 тонн. Также работает много автомобильной техники различной грузоподъемности — от 25 до 70 тонн. Много машин, самосвалов, шаланд, тралов и других механизмов.

Движение на правом мосту было перекрыто 6 сентября 2023. На время производства работ движение будет осуществляться по левому мосту в три полосы: одна полоса в сторону Тулы, вторая — в сторону Москвы, третья — реверсивная. Завершится капитальный ремонт в 4 квартале 2025 года.