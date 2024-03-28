Новый образовательный комплекс в подмосковном Красногорске откроют в начале нового учебного года

Строительство воспитательно-образовательного комплекса «Полет», рассчитанного на тысячу семьсот учеников, продолжают вести в микрорайоне Павшинская Пойма в Красногорске. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Отмечается, что в настоящее время строительная готовность образовательного объекта составляет уже более семидесяти пяти процентов. Проект реализуется с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК).

В настоящее время на объекте задействовано порядка двухсот рабочих. Внутри здания ведется отделка классов и общешкольных помещений, установка мебели. Также в здании продолжается монтаж инженерных сетей и лифтового оборудования.

Напомним, в составе образовательного комплекса будет школа на 1500 мест и детский сад на 200 мест. В 4-этажной школе дети будут учиться в 1 смену. При этом в ведомстве уточнили, что всего на территории региона к 1 сентября откроют более двадцати новых школ.