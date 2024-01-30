Новый офисный центр планируют построить в Раменском

Министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко рассказал, что строительство нового офисного центра планируется начать уже во втором квартале этого года, а завершить в четвертом квартале 2025 года.

Отмечается, что проектируемое трехэтажное здание делового центра общей площадью чуть более двух тысяч квадратных метров располагается вблизи одной из центральных улиц города Раменское. В здании разместятся офисные, административно-бытовые и технические помещения. В результате ввода в эксплуатацию появится порядка 10 постоянных рабочих мест.

«Архитектурно-художественные решения объекта основаны на строгой форме, прямых линиях, а также на сочетании разнофактурных материалов отделки. Облицовка фасадов здания запланирована преимущественно в графитово-серых и белых цветах со вставками „под дуб“. Витражное остекление и ритмическое построение оконных проемов придает облику объекта композиционную целостность», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Наружные стены главного фасада со второго по третий этаж облицованы белой матовой клинкерной плиткой. Его белизна подчеркивается противопоставлением антрацитового цвета отделки заднего фасада и торца здания. Ограждение внешней боковой лестницы выполнено из стальной сетки, окрашенной в заводских условиях в антрацитово-серый цвет.

Открытое пространство вокруг делового центра планируется благоустроить: обустроить зону отдыха, парковку с электрозарядными станциями для автомобилей, установить малые архитектурные формы, а также выполнить озеленение и обеспечить безопасное движение пешеходов с учетом маломобильных групп населения.