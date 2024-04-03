Новый паркинг планируется к реализации вблизи деревни Горки в Ленинском округе

Автомобильный паркинг с перфорированными фасадами планируется построить вблизи деревни Горки в Ленинском городском округе. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Шестиэтажное здание парковки площадью почти одиннадцать тысяч квадратных метров рассчитано на триста девять машиномест. На первом этаже паркинга помимо автомобильной стоянки также предусмотрены автомойка на 4 поста и станция технического обслуживания автомобилей. Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2025 году.

По проекту здание представляет собой лаконичный прямоугольный объем, фасады которого декорируются алюминиевыми панелями серого цвета с отверстиями правильных геометрических форм. Перфорированные элементы украсят здание сверху вниз по периметру и будут смонтированы на одинаковом друг от друга расстоянии, что также придаст облику выразительности.

Примечательно, что основные входы в здание организуют в уровень с землей, без ступеней и пандусов, с учетом маломобильных групп посетителей. На территории паркинга планируется формирование пешеходных дорожек, высадка зеленого газона, кустарников и установка удобных скамеек.