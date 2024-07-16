Новый паркинг планируют построить в подмосковной деревне Тарычево

Застройщик ООО «СЗ „Территория комфорта“, входящий в группу ФСК, возведет в деревне Тарычево в Ленинском городском округе паркинг, рассчитанный на 499 машино-мест. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Примечательно, что ведомство проконтролирует возведение объекта и соблюдение застройщиком обязательных требований Федерального закона 214-ФЗ.

Плановая сдача объекта, который будет включать в себя не только 4 этажа парковочных мест, но и торговые помещения, мойку, сервисное обслуживание — 4 квартал 2026 года. Паркинг строится для жителей ЖК «1-й Южный», в составе которого 14 многоквартирных домов, 2 общеобразовательные школы, 3 детских сада и поликлиника.