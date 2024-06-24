Новый паркинг появится на территории ЖК «1-й Южный» в Ленинском округе

Министерство жилищной политики Московской области уже выдало девелоперу ГК ФСК разрешение на строительство новой наземной парковки, рассчитанной почти на пятьсот парковочных мест, в жилом квартале «1-й Южный» в Ленинском городском округе.

Отмечается, что площадь парковки составит порядка четырнадцати тысяч квадратных метров. При этом само здание выполнено по авторскому дизайну и будет многофункциональным. Так, первые этажи займут помещения торгового назначения, сервисного обслуживания и автомойка на три поста. Строительство объекта планируется завершить летом 2026 года.

Фасады паркинга будут выполнены в дизайн-коде всего ЖК — в коричневом цвете, который используется на первых этажах здания. При этом облик объекта украсят перфорированные металлические кассеты, создающие полупрозрачную геометрическую оболочку.