Новый паркинг появится в деревне Тарычево в Ленинском округе

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области одобрил облик многофункционального паркинга, который планируют построить в деревне Тарычево в Ленинском городском округе. Строительство планируется завершить в конце 2025 года.

Ожидается, что общая площадь многоуровневого надземного паркинга почти на пятьсот машиномест составит более 13 тысяч квадратных метров. Согласно проекту, на первом этаже разместятся помещения торгового назначения и сервисного обслуживания, а также автомойка на 3 поста.

Четырехэтажное здание представляет собой вытянутый объем прямоугольный формы. Фасадные цветовые решения выполнены в увязке с существующей жилой застройкой и представлены сочетанием нескольких оттенков коричневого и серого цветов.

Основной объем перекрыт сетчатой оболочкой из металлических ламелей, придающей зданию визуальную легкость. Пространства лифтовых холлов и лестничных маршей закрыты глухими поверхностями. Коммерческие помещения в уровне первого этажа будут выполнены с применением сплошного витражного остекления из алюминиевых профилей.

За счет правильно расставленных цветовых акцентов, проницаемой оболочки и использования большого количества остекления в нижнем этаже, здание паркинга не выглядит массивным. Использование декоративных перекрещенных ламелей позволяет создать интересный геометрический рисунок на фасадах.