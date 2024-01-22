Новый производственный корпус на территории АО «НПП «Исток» им. А. И. Шокина» построят во Фрязино

Рабочая группа Архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области поддержала архитектурно-художественное решение производственного корпуса, который планируется к строительству вблизи Окружного проезда в городе Фрязино.

Отмечается, что проектируемый объект представляет собой производственное здание со встроенным административно-бытовым корпусом, общей площадью порядка четырнадцати тысяч квадратных метров. Внутри разместятся цех по изготовлению высококачественных модульных систем для чистых производственных помещений, зона шоурума и обслуживания клиентов, служебные и технические помещения.

Министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко сообщил, что реализация данного проекта позволит создать почти двести тридцать новых рабочих места. Строительство планируется начать в этом году и завершить в 2025 году. Здание одноэтажное с антресолями будет иметь компактную многоугольную форму. Объемно-планировочные решения продиктованы разделением на производственную и административно-хозяйственную зону.