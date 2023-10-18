Новый рентген-аппарат появился в Электростальской больнице
Фото: [пресс-служба администрации г.о Электросталь]
В подмосковной Электростальской больнице хирургическое отделение оборудовали новым аппаратом для рентгена.
Ежегодно там проводят более 50 тысяч рентгеновских исследований. И новый аппарат позволит делать это максимально качественно.
Комплекс «МЕДИКС‑Р‑АМИКО» создает как прямые, так и косые снимки пациентов в разных положениях тела. Помимо этого, с помощью аппарата можно сделать продольную линейную томографию. Устройство делает четкие изображения при сниженной лучевой нагрузке.
Ранее мы писали, что в подмосковной Электростали завершен ремонт 76 подъездов. Некоторые из них были оформлены в научно-просветительской тематике.