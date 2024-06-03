Новый сквер стал доступен для жителей подмосковного Ступино

«На этом месте ранее был пустырь и заросли, а сейчас это красивое и обустроенное место с большим количеством активностей для детей и взрослых. Надеемся, что сквер станет местом притяжения и отдыха не только для жителей, но и гостей региона», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.