Новый сквер стал доступен для жителей подмосковного Ступино
Фото: [Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
Состоялось торжественное открытие нового места отдыха для жителей городского округа Ступино. По просьбе населения сквер был благоустроен в микрорайоне Новое Ступино. Об этом рассказали в Министерстве содержания территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«На этом месте ранее был пустырь и заросли, а сейчас это красивое и обустроенное место с большим количеством активностей для детей и взрослых. Надеемся, что сквер станет местом притяжения и отдыха не только для жителей, но и гостей региона», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
В рамках программы открытия сквера для гостей прошли выступления творческих коллективов, шоу мыльных пузырей, мастер-классы и дискотека.