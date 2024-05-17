Новый спортивный комплекс готовится к открытию в подмосковном Серпухове

Строительство спорткомплекс со SPA, фитобаром и детскими секциями откроют в подмосковном Серпухове уже летом этого года. Об этом заявили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Отмечается, что инспекторы ведомства проверили ход строительства объекта, готовность которого в настоящий момент составляет уже девяносто пять процентов. В настоящее время застройщик благоустраивает прилегающую территорию.

Согласно проекту, комплекс на Новой улице включает в себя бассейн, несколько тренажёрных залов суммарной вместимостью до 50 человек, раздевалки с душевыми на 25 человек каждая, помещения тренерского состава, для групповых занятий и фито-бар. Также предусмотрена зона SPA на 20 человек. Родители с детьми могут провести время в комнатах для творчества или в секции детских активных игр.

Примечательно, что завершится строительство в июне текущего года. В новом спорткомплексе порядка 90 человек смогут найти работу.