Новый торговый комплекс с медцентром построят в подмосковном Дзержинском

В Главное управление государственного строительного надзора Московской области поступило извещение о начале строительства торгового центра в городском округе Дзержинский. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ожидается, что новый объект построят в микрорайоне 5А. Застройщик уже приступил к работам подготовительного этапа. Трехэтажный центр будет включать в себя торговые объекты, где будут реализовываться непродовольственные товары, а также медицинский центр на 84 посещения в смену.

Торговые площади займут продавцы посуды, фототоваров, товаров для детей и игрушек, кожгалантерея, бытовая химия. Также откроют специализированный отдел товаров для спорта и туризма. При этом завершить строительство объекта планируют в первом квартале 2025 года.

Надзор за осуществлением строительства будет осуществлять назначенный инспектор ведомства, который проведет все необходимые профилактические и надзорные мероприятия в рамках компетенций.