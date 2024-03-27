Новый торговый центр планируют построить в подмосковных Люберцах

Министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко рассказал, что рабочая группа Архитектурной комиссии одобрила архитектурный облик торгового центра с эксплуатируемой кровлей в городском округе Люберцы.

Ожидается, что общая площадь нового торгового центра составит более двадцати семи тысяч квадратных метров. Объект планируется к реализации в центральной части города и станет новой точкой притяжения для жителей города. Ввод торгового объекта в эксплуатацию позволит создать более трехсот новых рабочих мест.

Облик нового торгового центра основан на идее современного минимализма. Скульптурная форма создается на контрасте глухих объемов и пронизанных светом стеклянных поверхностей. Протяженные стороны здания решены в графитовом цвете с применением алюминиевых панелей на подсистеме. Периметр фасада украшают золотистые ламели вертикальной раскладки, визуально передающие идею движения вверх.

По проекту на первых двух этажах разместятся торговые павильоны под аренду, в том числе для продажи непродовольственных товаров, а также супермаркет, фитнес-зал, предприятия общественного питания, химчистка, административные и другие помещения. Большую часть третьего этажа займет ресторанный комплекс с видовыми площадками и летней террасой. А на эксплуатируемой кровле разместится паркинг на 162 машиноместа.