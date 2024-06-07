Новый Центр «Активного долголетия» в конце августа откроют в городском округе Красногорск

Администрация отреагировала на обращения жителей округа. В Нахабино откроется Центр «Активного долголетия».

Посетителями центра станут люди серебряного возраста. На территории Нахабино ранее подобных заведений не было. В настоящее время в помещениях, где откроется центр, активно проходят ремонтные работы. Центр будет функционировать по адресу: ул. Чкалова, д.7.

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков сообщил, что торжественное открытие состоится в конце августа в преддверии празднования Дня Нахабино.

В Центре долголеты будут реализовываться в различных направлениях — творческом, развивающем и спортивном. В здании оборудуют спортивный и танцевальный залы, музыкальную студию.

Подобные центры уже функционируют в городском округе на улице Заводской и в Павшинской пойме. Они пользуются популярностью среди местных долголетов.