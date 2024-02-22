Новый центр спасения планируют построить на месте заброшенного здания в подмосковных Мытищах

В рамках взаимодействия Министерства имущественных отношений Московской области и Министерства обороны России издан приказ о безвозмездной передаче из федеральной собственности в собственность городского округа Мытищи неиспользуемого здания пожарной части.

Известно, что в 30-х годах пожарная часть существовала при военном институте связи. И до этого времени оно находилось на балансе Минобороны РФ.

Ожидается, что как только объект будет принят в собственность муниципалитета, а также сформирован и принят в собственность участок под ним, строение будет снесено. На его месте планируется построить новое депо на 2 аварийно-спасательных автомобиля муниципальной аварийно-спасательной службы, что поможет в надежной защите населения и объектов города от чрезвычайных ситуаций.