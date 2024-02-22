Новый воспитательно-образовательный комплекс появится в Химках к 2025 году
Фото: [Пресс-служба Министерства строительного комплекса МО]
В микрорайоне Новогорск в городском округе Химки планируют построить новый воспитательно-образовательный комплекс, в состав которого войдут блок начальной школы, а также детский сад. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Ожидается, что новый объект будет построен по государственной программе за счет средств бюджета.
«Построить такой комплекс — это ответственное мероприятие. Но не менее важно — запустить качественное образование. Мы стараемся строить школы полного дня, где есть различные кружки. Это может быть и творчество, и спорт, и рукоделие — все, что сегодня актуально», — отметил губернатор Андрей Воробьев.
Отмечается, что в Химках за последние десять лет возведено пятнадцать школ и почти сорок детских садов.