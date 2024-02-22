Новый воспитательно-образовательный комплекс появится в Химках к 2025 году

«Построить такой комплекс — это ответственное мероприятие. Но не менее важно — запустить качественное образование. Мы стараемся строить школы полного дня, где есть различные кружки. Это может быть и творчество, и спорт, и рукоделие — все, что сегодня актуально», — отметил губернатор Андрей Воробьев.