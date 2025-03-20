Новый врач появился в Красногорском кожно-венерологическом диспансере

Врач-дерматовенеролог Станислав Соколов приступил к работе в кожно-венерологическом диспансере в Красногорске. Молодой специалист уже начал приемы пациентов и зарекомендовал себя как профессионал.

За плечами молодого специалиста — Второй медицинский институт и ординатура по дерматовенерологии в Академии управления делами Президента. Молодой человек прошел профориентацию и еще с детства понял, что хочет связать свою жизнь с медициной.

Станислав Соколов, как отметили в диспансере, уже проявил себя как высококлассный специалист. Недавно он определил онкологическое заболевание кожи у пациента. К счастью, рак обнаружили на ранней стадии, что увеличивает шансы на успешное лечение.

В Минздраве Московской области отметили, что для специалиста доступна региональная мера поддержки. Она предполагает ежемесячную доплату в размере 15 тысяч рублей. Такую может получить любой молодой врач, переехавший работать в Подмосковье.

В Красногорске продолжат пополнять медицинские кадры, привлекая к работе профессионалов и повышая тем самым доступность и качество медицинской помощи для населения.