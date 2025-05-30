Новый врач приступила к работе в 4 поликлинике Балашихи

Записаться на прием к специалисту можно несколькими способами: через инфомат, установленный в поликлинике, по телефону 122, с помощью чат-бота Дениса или через портал «Здоровье».



Ангелина Сараева окончила Мордовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.П. Огарева в 2022 году по специальности «Лечебное дело» и в прошлом году завершила обучение в ординатуре по направлению «Врач общей практики». У нее уже есть небольшой опыт работы в качестве участкового врача. В поликлинике №4 терапевт принимает пациентов в кабинете неотложной помощи.

«Сейчас я осваиваюсь в большой и современной поликлинике. Знакомлюсь с особенностями работы в этом учреждении и изучаю систему ЕМИАС. И скажу так: электронная карта – это не просто современно, это еще и очень удобно!» – поделилась Ангелина Сараева.

Только за май штат Балашихинской больницы пополнился более, чем двадцатью новыми специалистами. Кадровый вопрос по-прежнему остается одним из самых главных в программе «Модернизация первичного звена». Цель программы – организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех жителей.