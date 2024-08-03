NYT: Минюст США подал в суд на TikTok

Американский Минюст подал судебный иск на китайскую соцсеть TikTok, обвинив ее в противозаконном сборе информации о малолетних пользователях приложения. Соответствующее сообщение опубликовало местное издание NYT со ссылкой на текст искового заявления министерства.

Сообщается, что иск был подан в пятницу, 2 августа. Согласно информации Минюста, соцсеть нарушала местные законы, собирая информацию о пользователях младше 13 лет без разрешения их родителей. Более того, зачастую родителям этих детей отказывалось в просьбах удалить аккаунт ребенка или произведенный ими контент с площадки.

Известно, что Минюст попросил суд оштрафовать TikTok и компанию-владельца платформы ByteDance.

В свою очередь, представитель китайской соцсети заявил о том, что руководство опровергает данные обвинения. По его словам, большинство из приведенных случаев нарушений были «фактически неточными», либо ранее уже рассматривались компанией.