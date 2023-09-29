Обязательную маркировку пива и сидра вводят в Подмосковье

Обязательную маркировку пива, пивных напитков, медовухи и сидра в емкостях из стекла и полимерных материалов вводят в области с первого октября. Об этом сообщили в парламенте региона.

Кроме того, организации, занимающиеся продажей подобной продукции, будут обязаны предоставлять информацию об обороте.

По словам председателя профильного комитета регионального парламента Сергея Керселяна, с середины января следующего года маркировка появится и на других видах упаковки подобных напитков.

Керселян отметил важность закона. Он подчеркнул, что его цель - защита безопасности и здоровья жителей Подмосковья, так как употребление некачественных напитков может привести к печальным последствиям.